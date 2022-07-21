«Беспилотники, артиллерийские установки, противотанковое оружие»: Минобороны Британии поделились деталями нового пакета военной помощи Украине

Министр обороны Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес обнародовал детали следующего пакета британской военной поддержки Украине, включая планы отправить десятки артиллерийских установок, сотни беспилотников, 50 000 артиллерийских снарядов и сотни сотни единиц противотанкового оружия.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Более двадцати155-мм самоходных установок M109 и тридцати шести 105-мм артиллерийских установок L119 в скором времени поступят из Соединенного Королевства.

Министр добавил, что также появятся радиолокационные системы контрбатарейной борьбы и более 50 000 боеприпасов для существующей в Украине артиллерии советских времен.

«Эта техника усилит способность вооруженных сил Украины защищаться от неизбирательного использования артиллерии россией», - добавили в Генштабе.

Соединенное Королевство также пришлет более 1600 единиц противотанкового оружия в ближайшие недели, а также беспилотники, включая сотни воздушных боеприпасов.

Кроме того, в Украину отправлено 6900 единиц противотанкового оружия NLAW, Javelin, Brimstone и другого, а также 16 тысяч артиллерийских снарядов, шесть машин Stormer с зенитно-ракетным комплексом Starstreak и сотни ракет.

Соединенное Королевство также поставило морские ракеты Brimstone, реактивные системы залпового огня, 120 боевых бронированных машин и большое количество нелетальной помощи, включая более 82 000 шлемов, 8 450 комплектов бронежилетов и более 5 000 приборов ночного.

Бен Уоллес

«Масштабы и ассортимент предоставляемого нами оборудования демонстрируют силу нашей решимости. Вместе с нашими международными партнерами мы обеспечим, чтобы Украина имела инструменты для защиты своей страны от незаконного вторжения Путина», - сказал Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

Увеличение пособия происходит после того, как в июне премьер-министр Борис Джонсон объявил, что Соединенное Королевство предоставит Украине еще один миллиард фунтов стерлингов военной поддержки.

Финансирование, благодаря которому военная поддержка Соединенного Королевства и более широкая региональная деятельность с начала войны достигают 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, ознаменует новый этап в поддержке международного сообщества, что позволит Украине начать наступательные операции.

«Снабжение нового оборудования значительно усилит поддержку Украины, которая борется против жестокого и неоправданного вторжения россии», - подчеркнули в Генштабе.

Следующий этап военной поддержки, оплачиваемый за счет этого дополнительного финансирования, будет включать в себя еще более совершенные системы противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты и инновационное новое оборудование для электронной борьбы.