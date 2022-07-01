На Закарпатье задержали российского агента, пытавшегося проникнуть в ряды волонтеров

На Закарпатье патрульная полиция задержала 28-летнего подозреваемого в работе на российские спецслужбы.

Об этом сообщил заместитель председателя Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Подозреваемый пытался выдать себя за волонтера.

«Фигурант ночью остановлен патрульными с большим количеством денег и месседжами в телефоне, свидетельствующими о сотрудничестве с врагом. И не просто сотрудничество, а конкретная задача по проникновению в волонтерскую организацию. «Живи обычной жизнью волонтера». Обращаю внимание наших волонтеров и всего волонтерского движения. Враг может иметь разные лица. Будьте бдительны. Этого подсвинка мы задержали и передали спецслужбам», - сообщил Белошицкий.