Морпехи рассказали об операции на острове Змеиный – как его разминировали и подняли украинский флаг

Участники увольнения Змеиного рассказали, как установили украинский флаг на острове.

Об этом сообщает ВМС Украины и информагентство АрмияInform.

Одним из тех, кто первым ступил на остров Змеиный, был сапер одного из подразделений морской пехоты, матрос Андрей на псевдо Хохол.

– Остров «тяжелый», там очень много неразорванных снарядов и других «сюрпризов» хватает. Наша задача была зачистить местность для прохода группы, то есть обнаружить и обезвредить мины. Работали максимально быстро, ведь существовала опасность авиаударов противника. К операции привлекались военные из разных родов и видов войск. От нашего подразделения – трое. Мы понимали, когда ехали, что это может быть дорога в один конец. Но страха не было, – рассказывает морпех.

Во время высадки на остров украинские военные решили в первую очередь снять «триколор» и поднять украинский флаг. Так и поступили. Разделились на две группы. Одна пошла напрямую к флагштоку, а другая – в обходную по нашему флагу, который до этого наши военные сбросили с летательного аппарата.

- Я лично снимал те рашистские тряпки с флагштока. Когда же подняли украинское знамя – это морально подняло дух. А уже после этого приступили к выполнению поставленных задач, – вспоминает сержант «Зевс».

Морпих также рассказал, что во время исследования острова Змеиный они обнаружили и изъяли вражеские образцы вооружения и техники, среди которых немало уничтожено.

- Мы видели много разбитой техники кафиров: их «мотолиги», средства ПВО, РЛС, «Панцири», а также вертолет, «приземленный» нашим Bayraktar, и другую технику, не прошедшую испытание украинской артой. Также было немало «подарков», касающихся нашего саперного дела.