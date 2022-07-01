На Николаевщине мужчине сообщили о подозрении за незаконный вылов рыбы – ущерб составил более ₴100 тысяч

Жителю Казанковской территориальной громады сообщили о подозрении по факту незаконного занятия рыбным промыслом, которым причинен существенный вред (части 1 статьи 249 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

«Установлено, что мужчина без наличия законного разрешения на отлов водных биоресурсов, с применением незаконного орудия лова в период весенне-летнего нерестового запрета, незаконно выловил из реки Висунь рыбу разных видов, чем причинил существенный ущерб водным биоресурсам Украины на общую сумму более 100 тысяч гривен», - сказано в сообщении.

За совершенное подозреваемому грозит наказание в виде штрафа от одной тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет.