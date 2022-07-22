Николаевская больница №3 получила реанимационное оборудование

Народный депутат Украины Александр Гайду передал современные инфузионные насосы Николаевской городской больницы №3. Такие аппараты необходимы для оказания экстренной медицинской помощи и уже установлены в реанимационном отделении.

Об этом сообщили в пресс-службе нардепа.

По словам главного врача горбольницы №3 Юрия Дячука, такой аппарат позволяет медработникам задать и скорректировать необходимую дозу препарата, после чего инфузомат автоматически точно вводит пациенту лекарства.

Аппарат также мобильный в использовании. В частности, при необходимости инфузомат позволяет производить манипуляции в любом отделении медучреждения, а значит, может спасать жизнь большему количеству пациентов.

Появился такой аппарат в больнице благодаря команде народного депутата Александра Гайду, который регулярно медучреждению, привлекая средства из госбюджета, а также оказывая гуманитарную помощь.

К примеру, в прошлом году в больнице завершили первый этап ремонта приемного отделения. Часть средств была привлечена из госбюджета, часть – из городского.

Второй этап работ пока прекращен, но отделение уже принимает пациентов – около 20 человек в день.

— В нашем новом приемном отделении должен находиться еще кабинет компьютерной томографии и ангиографии, пандус для людей с инвалидностью. Это все будет на втором этапе строительства, – рассказал главный врач больницы №3 Юрий Дячук.

В прошлом году больница №3 также получила аппарат искусственной вентиляции легких и УЗИ-аппарата, которые уже сегодня помогают спасать человеческие жизни.

А во время войны на службе у медиков появилась новая машина скорой помощи.

— Несмотря на обстрелы, наши медики никуда не уехали из Николаева – они продолжают спасать людей, оказывают плановую и экстренную медицинскую помощь. В настоящее время их работа стала подвигом. Поэтому будем помогать им и оборудованием и гуманитарной помощью. Это наш вклад в общую победу, – подчеркнул Александр Гайду.

Напомним, как нардеп Гайду передал николаевским защитникам внедорожники, бронежилеты и дрон.