россия расширила список «недружественных стран»

Список стран, совершающих «недружественные действия» в отношении россии, пополнили пять стран.

Об этом сообщении на сайте российского правительства.

Известно, что в марте правительство россии утвердило перечень «недружественных государств». В него вошли страны ЕС, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Теперь список пополнили Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.

Теперь на эти страны распространяются ограничения по найму персонала в дипломатические миссии и консульские учреждения "вплоть до полного запрета нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории россии".

Так, за Грецией закреплен лимит в 34 человек, за Данией – 20, за Словакией – 16. Словения и Хорватия вообще не смогут нанимать сотрудников.

В правительстве предупредили, что список может дополнится.

«(Список, - ред.) не является окончательным и с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств, направленных против российских представительств за рубежом, может расширяться», - говорится в сообщении.

Напомним, что путин запретил с 2025 года использовать антивирусы, которые производят «недружественные страны»