СБУ задержала агента рф, который «сливал» информацию для дальнейших обстрелов Житомирщины

Служба безопасности задержали очередного агента военной разведки России, который сдавал врагу информацию для обстрелов Житомирщины и планировал вступить в «расстрельные группы» оккупантов.

Об этом сообщает СБУ.

Злоумышленник предоставлял своему российскому куратору данные в виде карты с привязкой к местности размещения военных объектов ВСУ и предприятия-производителя оборонной продукции на территории области.

«Полученную информацию агрессоры планировали использовать для проведения массированных ракетных ударов по стратегически важной инфраструктуре», -добавили в сообщении.

Кроме того, в случае оккупации региона вражеский агент планировал вступить в ряды так называемых «расстрельных групп» для пыток и убийств местных жителей.

Установлено, что предателем является житель Коростеня, ранее работавший на одном из стратегически важных заводов. В поле зрения российских спецслужб попал из-за своей пророссийской позиции в запрещенных в Украине соцсетях.

По информации контрразведчиков, «куратор» от ГРУ провел со своим агентом детальный инструктаж по сбору и конспиративным каналам передачи развединформации.

В ходе обысков по месту жительства задержанного сотрудники СБУ изъяли средства связи, которые он использовал для коммуникации с представителем военной разведки России.

Злоумышленнику было сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Злоумышленнику грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как на Закарпатье задержали российского агента, пытавшегося проникнуть в ряды волонтеров.

СБУ задержали агета рф, который "сливал" информацию для обстрелов ЖитомирщиныСлужба безопасности задержали очередного агента военной разведки России, который сдавал врагу информацию для обстрелов Житомирщины и планировал вступить в «расстрельные группы» оккупантов Об этом сообщает СБУ.Злоумышленник предоставлял своему российскому куратору данные в виде карты с привязкой к местности размещения военных объектов ВСУ и предприятия-производителя оборонной продукции на территории области.Полученную информацию агрессоры планировали использовать для проведения массированных ракетных ударов по стратегически важной инфраструктуре.Кроме того, в случае оккупации региона вражеский агент планировал вступить в ряды так называемых «расстрельных групп» для пыток и убийств местных жителей.Установлено, что предателем является житель Коростеня, ранее работавший на одном из стратегически важных заводов. В поле зрения российских спецслужб попал из-за своей пророссийской позиции в запрещенных в Украине соцсетях.По информации контрразведчиков, «куратор» от ГРУ провел со своим агентом детальный инструктаж по сбору и конспиративным каналам передачи развединформации.В ходе обысков по месту жительства задержанного сотрудники СБУ изъяли средства связи, которые он использовал для коммуникации с представителем военной разведки России.Злоумышеленику быыло сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Злоумышленнику грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.