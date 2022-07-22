Самопровозглашенные «власти» на оккупированных территориях пытаются привлечь украинцев к пророссийским организациям

Оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Херсона пытаются насаждать пророссийское мировоззрение среди украинской молодежи.

Об этом сообщает ГУР.

Одним из главных элементов этой политики явилось так называемое «военно-патриотическое воспитание».

«С этой целью активно формируются «общественные организации» типа «молодые строители Херсонской области», «молодежь Херсона» и другие. Участие в них украинской молодежи все чаще приобретает принудительный характер», - сказано в сообщении.

В то же время старшее поколение региона привлекается к вновь созданным организациям «союз матерей Херсонской области», «организация ветеранов Херсонской области».

«Чтоб сделать представление о массовой поддержке местной молодежью оккупационного режима, активно пропагандируется роль в организованном «минобразовании рф» проекте «твой шаг», - добавили в ГУР.

В «федеральном агентстве по делам молодежи россии» анонсировано проведение на оккупированных территориях общероссийских детско-юношеских конкурсов «планета больших перемен» и «большая перемена». По приглашению представителей санкт-петербургского отделения всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» 31 июля «Юнармейцы» с «днр» примут участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Напомним, что оккупанты начали прятать подальше от фронта свои склады – разведка отслеживает перемещение захватчиков.