Украина подписала договор с Турцией и ООН об экспорте зерна и разблокировке украинских портов для этого

В пятницу, 22 июля, украинская делегация во главе с Министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым в Стамбул подписала соглашения об экспорте украинского зерна.

Накануне Министерство инфрастуктуры Украины в своем Facebook сообщило, что делегация прибыла в Стамбул.

В министерстве напомнили, что с инициативой по разблокированию морских портов по экспорту продовольствия и гарантии безопасности для судов выступила ООН.

«Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил поддержку деблокаде украинских портов и заверил, что безопасность является безоговорочным приоритетом ООН. Со своей стороны Организация сделает максимум, чтобы этот принцип соблюдал все участники переговоров», - сказано в сообщении.

В свою очередь советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заверил Украина не подписывает никакие документы с россией.

«Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берём на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН», - написал он в своем Twitter.

Подоляк также подчеркнул, что сопровождения транспорта российскими кораблями и присутствия представителей в украинских портах не будет, а «в случае провокации последует немедленный военный ответ».

«Все проверки транспортных кораблей будут осуществляться общими группами в водах в случае возникновения такой потребности», -добавил советник главы ОП.

Известно, что зерно будут экспортировать через три порта в Одесской области - это «Одесса», «Южный» и «Черноморск».