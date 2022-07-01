На Херсонщине педагоги и родители школьников отказываются сотрудничать с оккупантами в организации учебного процесса

В Херсонской области у окупационных властей большая проблема с подготовкой образовательной сети к запуску учебного года.

Об этом сообщил замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Facebook.

«Благодаря патриотической позиции Херсонских педагогов у окупационных властей большая проблема с подготовкой образовательной сети к запуску учебного года. Подавляющее большинство руководителей учебных заведений отказалось принимать в этом участие, такая же ситуация и с учителями», - пишет Соболевский.

Кроме того, по словам замглавы облсовета, аналогичная тенденция наблюдается и в настроениях родителей, которые не горят энтузиазмом отдавать своих детей в «русские школы».

«Не сработала и идея массового «крымского педагогического десанта». Крымчане благоразумно не торопятся переезжать на Херсонщину и заполнять собой вакансии в этой сфере. Отсюда и безумные назначения в Херсонских школах и училищах, когда людей без педагогического образования привлекают к их руководству. Ну, и не стоит забывать, что документы «росийского образца», выданные на Херсонщине, являются юридически никчемными», - добавил он.

Соболевский также заверил, что работа над организацией реального учебного процесса идет каждый день, и право на образование для наших школьников будет максимально реализовано. При этом он поблагодарил за учатсие народного депутата Украины Юлию Гришину.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсоне из 60 директоров школ только двое согласились работать с российскими оккупантами.