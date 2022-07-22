Несмотря на то, что оккупанты пытаются сжечь поля, 80% урожая на Николаевщине удастся собрать, - Ким

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким надеется, что 80% урожая с полей удастся собрать, несмотря на то, что оккупанты пытаются их сжечь.

Об этом он сообщил в ходе телемарафона.

Виталий Ким отметил, что поля поджигают каждый день – фермеры и спасатели их тушат.

— Поля горят, каждый день они их поджигают, каждый день фермеры и ГСЧС их тушат и это проблема. Но, я думаю, больше 80% урожая мы соберем, - сказал Ким.

Глава ОВА также добавил, что ВСУ продвигаются в сторону оккупированных областей, «тренируются» на Антоновском мосту, что очень злит оккупантов.

— Наши Вооруженные силы имеют успех, они продвигаются, передают привет на Антоновском мосту, передают привет. Поэтому они злятся, стреляют в ответ, но ничего с военными сделать не могут, поэтому стреляют по мирным, так легче объяснить, что в ангаре с коровами у нас командный пункт, - сказал Ким.

Напомним, Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что впервые радуется загруженности дорог, поскольку по ним едут фуры с зерном.