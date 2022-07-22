В Николаеве уличный торговец пугал людей «кадыровцами» и пригрозил, что сына одной из жительниц «закопают»

В Николаеве уличный торговец овощами пугал местных жителей «кадыровцами» и пригрозил одной из женщин, которая сняла его на камеру.

Видеозапись опубликовали в социальных сетях.

На видео мужчина, торгующий овощами возле машины, перекрикивался с другими прохожими, пока его снимала женщина. Он обернулся на нее, возмутился, что она ведет съемку, достал телефон, и сделал вид, что снимает сам. Женщина, в свою очередь, сказала, что все докажут – мужчина пугал прохожих «кадыровцами».

После этого мужчина спросил, есть ли у женщины сын, пригрозил тем, что его «закопают», и подтвердил, что кричал о «кадыровцах».

-Сын есть? -Да. -К вам придет сын? -Конечно, будет тебе места мало, когда придет. -Смотрите, чтоб его потом не закопали. -Моего сына закопали? За что? -За таких вот мам, как вы. -За каких мам? Что ты тут весь квартал обзываешь и кадыровцами пугаешь? -Да, пугаю.

Напомним, житель Баштанки, которого задержали за наводку обстрелов, до полномасштабного вторжения рф в Украину, был известен как местный псевдоактивист.