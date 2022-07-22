В Николаеве уличный торговец пугал людей «кадыровцами» и пригрозил, что сына одной из жительниц «закопают»

В Николаеве уличный торговец овощами пугал местных жителей «кадыровцами» и пригрозил одной из женщин, которая сняла его на камеру.
Видеозапись опубликовали в социальных сетях.
На видео мужчина, торгующий овощами возле машины, перекрикивался с другими прохожими, пока его снимала женщина. Он обернулся на нее, возмутился, что она ведет съемку, достал телефон, и сделал вид, что снимает сам. Женщина, в свою очередь, сказала, что все докажут – мужчина пугал прохожих «кадыровцами».
После этого мужчина спросил, есть ли у женщины сын, пригрозил тем, что его «закопают», и подтвердил, что кричал о «кадыровцах».
-Сын есть?
-Да.
-К вам придет сын?
-Конечно, будет тебе места мало, когда придет.
-Смотрите, чтоб его потом не закопали.
-Моего сына закопали? За что?
-За таких вот мам, как вы.
-За каких мам? Что ты тут весь квартал обзываешь и кадыровцами пугаешь?
-Да, пугаю.
Напомним, житель Баштанки, которого задержали за наводку обстрелов, до полномасштабного вторжения рф в Украину, был известен как местный псевдоактивист.