В Николаеве уличный торговец пугал людей «кадыровцами» и пригрозил, что сына одной из жительниц «закопают»

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22.07.2022 18:20

В Николаеве уличный торговец овощами пугал местных жителей «кадыровцами» и пригрозил одной из женщин, которая сняла его на камеру.

Видеозапись опубликовали в социальных сетях.

На видео мужчина, торгующий овощами возле машины, перекрикивался с другими прохожими, пока его снимала женщина. Он обернулся на нее, возмутился, что она ведет съемку, достал телефон, и сделал вид, что снимает сам. Женщина, в свою очередь, сказала, что все докажут – мужчина пугал прохожих «кадыровцами».

После этого мужчина спросил, есть ли у женщины сын, пригрозил тем, что его «закопают», и подтвердил, что кричал о «кадыровцах».

-Сын есть?

-Да.

-К вам придет сын?

-Конечно, будет тебе места мало, когда придет.

-Смотрите, чтоб его потом не закопали.

-Моего сына закопали? За что?

-За таких вот мам, как вы.

-За каких мам? Что ты тут весь квартал обзываешь и кадыровцами пугаешь?

-Да, пугаю.

Напомним, житель Баштанки, которого задержали за наводку обстрелов, до полномасштабного вторжения рф в Украину, был известен как местный псевдоактивист.

    Фотофакт