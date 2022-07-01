Мер Сенкевич рассказал о текущей ситуации с «гуманитаркой» в городе и о неприкосновенном запасе продуктов на случай осады Николаева

Городской голова Николаева Александр Сенкевич прокомментировал ракетный удар по складу с гуманитарной помощью, который произошёл в четверг, 21 июля, а также заверил, что в Николаеве есть неприкосновенной запас продуктов на случай окружения города.

Об этом он рассказал в интервью «НІС-ТВ».

Мер Сенкевича сказал, что не знает, кто был владельцем разрушенного склада и какая именно гуманитарная помощь там была размещена

- Я не могу сказать, с какой гуманитарной помощью там был склад, чей он был. Это не городской склад. То есть, возможно, это склад облгосадминистрации, возможно, это какие-то частные склады, потому что сегодня город Николаев работает исключительно с отдельными категориями граждан – это люди пожилого возраста, многодетные семьи, семьи с детьми с инвалидностью и так далее. То есть очень маленький круг людей. Что касается этого склада – я не знаю какого типа там была гуманитарка.

По словам Сенкевича, в городе есть неприкосновенный запас продуктов, на случай блокировки города.

- Это продукты долгосрочного хранения, то есть крупы, макароны и небольшое количество консервов. Это на случай осады города. И в будущем, если эти продукты не будут использоваться и начнут подходить к сроку истечения годности – они будут раздаваться под видом этой же гуманитарки. А так это НЗ (неприкосновенный запас – ПН).

Мэр города также обратился к гражданам с просьбой не отправлять одежду в виде гуманитарной помощи. потому что в ней нет потребности.

- Мы не храним по отдельности вещей. Потому во-первых, люди, которые уезжают заграницу, им здесь, в Николаеве, эта одежда не нужна. Во-вторых, люди, прибывающие из сел, стараются не оставаться в Николаеве. Даже те, кто хочет остаются ночевать, слышат взрывы и на следующий день идут дальше. То есть одежда нам не нужна.

Сенкевич добавил, что сейчас городские власти обращаются к международным партнерам по двум просьбам.