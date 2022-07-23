В Николаеве осталось около 230 тысяч жителей, а темп эвакуации значительно снизился: «Желающих уехать с каждым днем ​​все меньше»

Мер Николаева Александр Сенкевич заявил, что желающих покинуть город стало значительно меньше.

Об этом он заявил в интервью «НІС-ТВ».

По словам городского головы, постороннему человеку тема эвакуации из Николаева может показаться актуальной, однако цифры говорят о другом.

«Все знают, что с первой недели войны в Николаеве были организованы эвакуационные автобусы. Мы взяли зеленые автобусы, курсировавшие у нас по городу и предоставили их для эвакуации. Кроме того, "Красный крест" и различные общественные организации. такие как "Ника-Терра" также предоставили свои автобусы для эвакуации. Эвакуация проводилась на два направления. Первый к железнодорожному вокзалу Одессы, второй к границе с Молдовой. Если раньше у нас было до восьми автобусов (ежедневно, - ПН), то сегодня мы эвакуируем людей один раз в неделю - в четверг, мне предоставили информацию, что было эвакуировано 120 человек. То есть количество людей уменьшилось максимально», - сказал он.

Сенкевич уточнил, что в городе также есть отдельные категории лиц, которых до сих пор эвакуируют разные общественные организации «по отдельной программе».

Мер сказал, что несмотря на регулярные вражеские обстрелы, половина жителей остались в городе.