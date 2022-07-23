Мер Сенкевич рассказал, когда начнется строительство бомбоубежищ в николаевских школах: «Программа не находится на повестке дня»

Согласно новым требованиям Украины, для возвращения школьников к очному процессу обучения на территории заведения должно быть оборудованное бомбоубежище, однако сейчас власти Николаева не могут приступить к их строительству.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью «НІС-ТВ».

Сенкевич сказал, что программы по строительству бомбоубежищ в городских школах будут разрабатываются после окончания боевых действий.

- Нет смысла их (проекты строительства, - ПН) сейчас писать. Ремонтные или любые другие строительные работы будут возможны только после окончания военных действий. Сегодня мы не можем стягивать технику, запускать строительные процессы, потому что туда может прилететь.

Городской голова добавил, что на территории, где не проходят военные действия продолжается строительная деятельность.

- Несмотря на войну там отстраивается какая-то инфраструктура, эти моменты (проекты строительства и ремонтных работ, - ПН) написаны как раз для тех, кто строит сегодня.

Сенкевич подчеркнул, что согласно постановлению №590, утвержденному Верховной Радой Украины, на территории, где проходят боевые действия, не могу расходоваться средства на капитальные вложения.

- Любая разработка, проектная документация подпадает под то, что мы не можем тратить на это средства. Во-вторых, писать такую ​​программу, не понимая стратегии государства, это как-то говорят, «мартышкин труд».

Мер Николаева считает, что укрытия для школьников должно строится не в самой школе, а рядом с ней. Однако для реализации этого проекта сейчас нет ни соответствующего опыта, ни примера, которому можно было последовать.

-Поэтому сейчас мы подождем. Николаев находится «на передке». Эта программа у нас не находится на повестке дня. Потому что во-первых, уже принято решение о дистанционном обучении с первого сентября, во-вторых, мы не можем рисковать жизнью детей, если ракеты прилетают в школы. Процесс будет налажен, а когда закончится война мы уже будем думать об этих вопросах.

Напомним, как в МВД рассказали, какие меры безопасности будут приняты в школах к новому учебному году.