Украинская электронная подпись «Дії» соответствует европейским стандартам

Министр цифровой политики Михаил Федоров сообщил, что электронная подпись «Дії» подтвердила соответствие европейским стандартам.

Об этом он написал в Telegram.

«Недавно успешно прошли тестирование на eSignature Validation Plugtests 2022. Так что технически готовы к взаимному признанию цифровых подписей с ЕС. Взаимное признание электронных подписей – важная часть плана цифровой евроинтеграции. Наши цифровые подписи должны приниматься в любой стране Евросоюза», – рассказал Федоров.

По его словам, это создает множество преимуществ для бизнеса и для всех украинцев. Например, можно будет получать услуги в ЕС, предпринимателям заключать онлайн-контракты с иностранными партнерами, открывать международные счета и т.д.

Тестирование проводился техническим комитетом Европейского института телекоммуникационных стандартов ETSI. Именно стандарты ETSI используются в странах Европейского Союза в сфере электронных доверительных услуг.