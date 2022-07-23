Украинские беженцы в Польше получат е-документ, чтобы легко пересекать границы в ЕС

Беженцы из Украины получили право на пересечение границ Евросоюза с электронным документом Diia.pl. Он позволяет передвигаться по Шенгенской зоне в течение 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Об этом сообщает правительство Польши.

«Польша сообщила Европейской комиссии об электронном документе, доступном для беженцев из Украины - Diia.pl, как документ, подтверждающий их законное пребывание на территории Польши и позволяющий им путешествовать в рамках Европейского Союза, а также пересекать его внешние границы. Это первый полностью цифровой вид на жительство в Европейском Союзе», - сказано в сообщении.

Отмечается, что документ Diia.pl доступен через мобильное приложение mObywat, которое можно установить на мобильные телефоны с Android и iOS. Также необходимо иметь PESEL, польский аналог украинского идентификационного кода.

Также необходимо получить электронную подпись для создания кабинета. Для этого нужно обратиться в одно из территориальных управлений.

Сообщается, что с целью урегулирования вопроса передвижения граждан Украины в пределах Шенгенской зоны и пересечения внешней границы ЕС 12 июля Министерство внутренних дел и администрации подало в Европейскую комиссию заявку на получение временного документа Diia.pl в качестве подтверждения легальности пребывания в Польше. Информация о документе была одновременно отправлена в государства-члены ЕС и ассоциированные страны Шенгенской зоны.

После официального уведомления электронный документ Diia.pl, имеющийся у гражданина Украины или другого иностранца (чье пребывание на территории Республики Польша считается законным в соответствии с Законом о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом в этой стране), выступает как вид на жительство, используемый вместе с действительным проездным документом для пересечения внешней границы ЕС.

Напомним, в Польше упростили получение карты поляка для украинских беженцев.