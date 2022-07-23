Украинские военные спасли котенка, обнаруженного во время спецоперации на острове Змеиный

Во время спецоперации по освобождению острова Змеиный украинские военные спасли котенка. Его эвакуировали в Киев и назвали Змеем.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В начале июля наши бойцы впервые отправились на Змеиный, чтобы установить там украинский флаг. На то, что на острове может быть кто жив, никто тогда даже не надеялся. Флаг установили, но выполнить все задания на первом этапе не удалось.

- Были вынуждены в первый этап отойти после выставления флагов, потому что были обстрелы из вражеских истребителей, - рассказывают бойцы.

Уже после возвращения военные внимательно просматривали видео, которое сняли на острове и были шокированы.

- На одном из видео его обнаружили. И одна из заключительных задач командира была поставлена – эвакуировать всех наших. Своих мы не бросаем. Поэтому был эвакуирован наш новый боевой товарищ, - рассказывают бойцы.

Во время второй поездки остров окончательно разминировали и установили над ним полный контроль. Добрались до всех уголков на Змеином – обыскали вражескую технику, бомбоубежища и наконец-то добрались до главного флагштока. Убегая, говорят, россияне бросали собственные секретные документы и даже флаг.

– Была еще оставлена, брошена секретная документация техники российской, это еще раз подтверждает вопрос бегства, то, что четко сработали наши артиллеристы. Добрались до нашего флагштока, на котором висел российский флаг. Нас так учили, что флаг оставлять нельзя, для нас это святые вещи, не представляю, что мне сказал бы командир, если бы я во время ухода, тем более не боевого ухода, а, как они выражаются, жеста доброй воли, оставил свой флаг. Так бегут только трусы. Флаг у нас. Он у нас и точка, – говорят военные.

Главную задачу командира - спасти на острове живых - выполнили во время разминирования бомбоубежища: котёнок скрывался в куче мусора. Бойцы говорят, что очевидно, он родился на острове – до оккупации там были животные, там жили собаки, кошки и даже овцы. Кроме Змея, войну никто не пережил.

Теперь Змей будет жить в Киеве, его приютил один из командиров. Бойцы говорят, кот стал талисманом освобожденного острова и теперь вместе с ними будет бороться за большую победу.

Напомним, ранее участники увольнения Змеиного рассказали, как установили украинский флаг на острове .