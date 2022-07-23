Здание подлежит восстановлению, но сейчас этим никто заниматься не будет, - Сенкевич о разрушенной российской ракетой пятиэтажке в Николаеве

Разрушенное пятиэтажное здание в Николаеве может быть восстановлено, но сейчас этим никто заниматься не будет.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич в эфире программы НИС-ТВ.

Как известно, в среду, 29 июня, рано утром российская ракета ударила по жилому пятиэтажному зданию, разрушив сразу несколько этажей. В результате 8 человек нашли погибшими под завалами, еще шестеро пострадали.

По словам мэра, само здание может быть восстановлено. Но возможностей – физических и финансовых пока нет, поэтому необходимо обеспечить оставшихся жить в этом доме людей отоплением на зиму.

— Мы видим сегодня, что само по себе здание подлежит восстановлению. В любом случае, сегодня мы этим заниматься не будем, для этого нет законодательных возможностей, и физических, потому что опять что-то прилетит туда. Сегодня задача поставлена таким образом, чтоб в тех подъездах, где живут люди, подготовить их к отопительному сезону. В Николаеве у нас уже есть опыт трех домов, которые были оторваны от газа. Один на проспекте Богоявленском, на Молодогвардейской и третий на Намыве. В трех домах было по-разному. В одном случае достроили подъезд из двухподъездного дома. В втором случае заменили конструкцию, восстановили здание. В третьем случае снесли секцию и фактически достроили дом. На Намыве, - рассказал Александр Сенкевич.

Процесс восстановления дома будет запущен после детального осмотра этих зданий.

— Это будет рассматриваться опять таки при более детальном осмотре этих зданий, проведение специальных поисковых работ, что будем делать с этим подъездом или с этим домом. В любом случае, сегодня мы ничего не можем сделать, не подвергая опасности людей. А по отопительному сезону была поставлена задача закольцевать эту систему, вырезать подъезд сорванный и дать возможность всем, кто остался в других подъездах, пережить эту зиму с отоплением, - добавил городской голова.

Напомним, только восстановление поврежденных коммунальных учреждений по Николаеву обойдется в 680 миллионов гривен. Сумма за все частично или полностью разрушенные здания пока неизвестна.