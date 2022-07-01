Поврежденные в результате ракетного обстрела троллейбусы выйдут на линии, - Сенкевич

Мер Николаева Александр Сенкевич заявил, что троллейбусы, повреждённые в результате ракетного обстрела 14 июля, выйдут на линии маршрутов.

Об этом он рассказал в интервью «НІС-ТВ».

Почти все автобусы, которые попали под обстрел были новыми, их купили за деньги Европейского банка реконструкции и развития. Сейчас поврежденные троллейбусы восстанавливают.

«Часть автобусов мы уже восстанавливаем, уже заказали окна для того. Где там поцарапано, пробита обшивка – поездят и так, чтобы людей возили. Стекло сейчас заменяем и люди будут иметь возможность ездить в этих троллейбусах, какие-то отдельные единицы не смогут выйти на маршруты. Сейчас мы поставили задачу, чтобы на маршруты вышли наибольшее количество электротранспорта», - сказал Сенкевич.

Кроме того, мер Николаева добавил, что была поставлена задача «максимально использовать электротранспорт», поэтому сейчас Николаев ведет переговоры с двумя европейскими странами о предоставлении дополнительных средств для развития движения городских трамваем.

«Ведутся переговоры, чтобы бесплатно мы заплатим только за доставку. Поставлена ​​задача максимально использовать электротранспорт. Еще мы ищем возможность электробусов. Это для решения вопроса с горючим: повышение цены в два раза и его отсутствие как такового», сказал он.

Напомним, что ранее мер Сенкевич рассказал, когда начнется строительство бомбоубежищ в николаевских школах.