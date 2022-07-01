Поврежденные в результате ракетного обстрела троллейбусы выйдут на линии, - Сенкевич

Мер Николаева Александр Сенкевич заявил, что троллейбусы, повреждённые в результате ракетного обстрела 14 июля, выйдут на линии маршрутов.
Об этом он рассказал в интервью «НІС-ТВ».
Почти все автобусы, которые попали под обстрел были новыми, их купили за деньги Европейского банка реконструкции и развития. Сейчас поврежденные троллейбусы восстанавливают.
«Часть автобусов мы уже восстанавливаем, уже заказали окна для того. Где там поцарапано, пробита обшивка – поездят и так, чтобы людей возили. Стекло сейчас заменяем и люди будут иметь возможность ездить в этих троллейбусах, какие-то отдельные единицы не смогут выйти на маршруты. Сейчас мы поставили задачу, чтобы на маршруты вышли наибольшее количество электротранспорта», - сказал Сенкевич.
Кроме того, мер Николаева добавил, что была поставлена задача «максимально использовать электротранспорт», поэтому сейчас Николаев ведет переговоры с двумя европейскими странами о предоставлении дополнительных средств для развития движения городских трамваем.
«Ведутся переговоры, чтобы бесплатно мы заплатим только за доставку. Поставлена задача максимально использовать электротранспорт. Еще мы ищем возможность электробусов. Это для решения вопроса с горючим: повышение цены в два раза и его отсутствие как такового», сказал он.
Напомним, что ранее мер Сенкевич рассказал, когда начнется строительство бомбоубежищ в николаевских школах.