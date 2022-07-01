В Киеве начался Второй Саммит первых леди и джентльменов, инициированный Еленой Зеленской ОНЛАЙН

По инициативе супруги Президента Украины Елены Зеленской 23 июля в Киеве начался Второй саммит первых леди и джентльменов.

Мероприятие запланировано в формате телемоста между разными странами мира: Украиной, Польшей, Бельгией, Великобританией и США.

Второй Саммит первых леди и джентльменов призван привлечь внимание мира к войне, которая уже пятый месяц проходит в центре Европы. Главной темой мероприятия станет человек. Ведь именно сохранение и восстановление человеческого капитала является залогом успешного восстановления страны. В то же время Саммит – не только об Украине. Он о каждой стране мира, которая уже ощутила или может ощутить влияние войны и других глобальных кризисов.

Свое участие в саммите уже подтвердили мировые знаменитости: посол доброй воли ЮНИСЕФ Дэвид Бекхэм, знаменитые актеры Ричард Гир, Эштон Катчер и Мила Кунис, всемирно известный журналист Пирс Морган и политические лица мирового значения.

В рамках саммита первая леди проведет сбор средств на автомобили скорой медицинской помощи типа С, которые будут способствовать сохранению жизней тысяч людей в Украине. Сбор будет проходить через фандрейзинговую платформу United24.

Такие автомобили оборудованы всем необходимым, чтобы доставить в больницу тяжелораненых: кислородными баллонами, кардиомониторами и дефибрилляторами, электрокардиографами и аппаратами искусственной вентиляции легких. Приблизительная стоимость одного такого автомобиля – 100 тыс. евро.

Саммит будут транслироваться и освещаться более чем в 20 странах, в частности, в Германии, Франции, Великобритании, США, Италии, Австрии, Польше, Японии, Латвии, Литве, Бельгии, Испании, Нигерии, ЮАР, Турции, Малайзии, Кипре, Ливане и Северной Македонии, Черногории, Эстонии, Сингапуре, Азербайджане, Чехии, Южной Кореи, Кыргызстана, Индонезии, Финляндии и других.