«То, что мы обсуждаем - это вершина айсберга»: Мер Сенкевич рассказал о проблемах, всплывающих при подготовке к отопительному сезону

Мер Николаева Александр Сенкевич рассказал о подготовке к отопительному сезону, какие вопросы стоит решить перед его началом и какие могут всплыть уже после его запуска.

Об этом он рассказал в интервью «НІС-ТВ».

По словам Сенкевича, горские предприятия и Николаевская ТЭЦ готовятся к отопительному сезону: проводятся ремонтные работы и подготовка к запуску. Однако, есть проблемы, которые еще стоит решить.

«У нас компании, обслуживающие жилищный фонд, они готовили свои дома: промывали системы, откачивали и так далее. Сегодня есть проблема с этим, потому что во-первых, многие покинувшие город не платят за обслуживание своего жилищного фонда. То есть: «нас нет, улицу мы не засоряем и не платим». Поэтому эти обслуживающие компании не получают денег и уменьшают количество обслуживающего персонала. Во-вторых, мы будем запускать отопительный сезон и может так случиться, что будут прорывы в отдельных квартирах, в которые мы элементарно не сможем зайти – это одна из тех проблем, которые могут возникнуть потом, во время запуска. В-третьих, есть квартиры, которые закрыты, люди уехали из города, и в них (квартирах, - ПН) нет окон. Конечно, эти квартиры нужно также отапливать, и нужно понять как это сделать, как туда попасть», - сказал он.

«Проблема, по сути, достаточно большая. То, что мы обсуждаем, это как-то говорится «вершина айсберга», - подчеркнул городской голова.

Мер города добавил, что сейчас на финальной стадии идет процедура выделения средств на закупку OSB-плит, которыми можно было закрыть выбитые окна.

«Мы даже думаем брать альпинистов и некоторые такие окна зашивать ОSB, пеной задувать», - сказал Сенкевич.

Городской голова подчеркнул, что возникшая ситуация - это «не та беда, которая произошла и прошла". В результате регулярных обстрелов города продолжают возникать проблемы, которые власть решать по мере их поступления.