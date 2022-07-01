В двух областях Украины из-за большого количества ВПЛ увеличат число полицейских нарядов

В Ровенской и Волынской областях увеличат число полицейских нарядов и мобильных групп реагирования.

Об этом сообщается в Telegram Национальной полиции.

«В Ровно и Луцке провел координационные совещания. В эти области приехало немало внутренне перемещенных лиц. Поэтому, соответственно, полицейское присутствие также должно быть усилено», - заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

По его словам, продолжатся профилактические проверки на блокпостах для выявления возможных диверсантов или других криминальных элементов.

«Конечно, под пристальным вниманием районы, граничащие с Беларусью. Там мы тоже увеличили полицейский контроль и усердно реагируем на все полученные сигналы от населения. Ибо должны быть готовы к любым вариантам развития событий», - добавил Клименко.

Напомним, что правительство прогнозировало новую волну переселенцев.