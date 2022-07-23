Чи встигнуть випускники 9-го класу вступити до коледжу в цьому році? Що варто знати

Питання, до якого навчального закладу можна вступити після 9 класу і чи варто, взагалі, завчасно йти зі школи в доросле життя, - актуальне для багатьох учнів та їх батьків.

Розглянемо навчання в коледжі. Воно, безумовно, має свої переваги:

• в коледж простіше вступити, ніж потім, після 11 класу, до вишу. Адже потрібен лише мотиваційний лист. ЗНО/НМТ здавати не потрібно;

• коли випускники 11 класу тільки закінчують школу, випускники коледжу вже можуть отримати диплом, працювати за фахом та мати заробітну платню;

• з 16 років студенти коледжу можуть поїхати на стажування за кордон та отримувати стипендію від 350 євро на місяць, разом з безкоштовним харчуванням та проживанням;

• працювати за фахом, після закінчення коледжу, можна одночасно із здобуттям вищої освіти рівня бакалавр;

• фаховий молодший бакалавр, випускник коледжу, зможе вступати до вишу одразу на третій курс і отримати рівень «бакалавр» на 2 роки раніше, порівняно з випускником 11 класу.

За свідченням фахівців, найбільш популярні професії для тих, що можна отримати після закінчення 9 класів, це: ГОТЕЛЬЄР, РЕСТОРАТОР, АДМІНІСТРАТОР, МЕТРДОТЕЛЬ, ФАХІВЕЦЬ З КОНФЕРЕНЦ-СЕРВІСУ, ЗЕМЛЕВПОРЯДНИК, ЮРИСТ, ЮРИСТКОНСУЛЬТ, ФАРМАЦЕВТ, МЕДИЧНА СЕСТРА (МЕДИЧНИЙ БРАТ), МАРКЕТОЛОГ, ФІНАНСИСТ, ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖЕР, СПЕЦІАЛІСТ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ, ФАХІВЕЦЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ, ПРОГРАМІСТ, ФАХІВЕЦЬ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ, СИСТЕМНИЙ АДМІНІСТРАТОР, ГЕОДЕЗИСТ, ЖУРНАЛІСТ, БУХГАЛТЕР, БРОКЕР, СТРАХОВИЙ АГЕНТ, ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПРЕДСТАВНИК, АГЕНТ З КОМЕРЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ТОЩО.

Всі ці професії можливо отримати у Коледжі Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика, навчаючись за спеціальностями:

Фармація

Право

Комп’ютерна інженерія

Журналістика

Готельно-ресторанна справа

Геодезія та землеустрій

Фінанси, банківська справа та страхування

Облік та оподаткування

Маркетинг

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Медсестринство

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телефони: 050-394-72-87 (viber, telegram), 050-198-58-93 (viber), 098-565-76-57

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