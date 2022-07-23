«Как можно так ненавидеть своих людей?», - Сенкевич прокомментировал действия наводчиков, однако не знает, как закрытие города повлияет на их обнаружение

Мер Николаева Александр Сенкевич сказал, что пока не знает каким образом «закрытие города» повлияет на обнаружение наводчиков ракетных ударов по городу, а также заявил, что наиболее справедливым наказанием для них будет пожизненное тюремное заключение.

Об этом он рассказал в интервью «НІС-ТВ»

- Мы с ним (Главой Николаевской ОВА Виталием Кимом, - ПН) еженедельно встречаемся на совещании на уровне заместителей. Я еще не имею информацию как город, как наши коммунальные службы будут привлечены для проведения этих мероприятий. Поэтому не могу ответить на этот вопрос. Трудно мне понять, как повлияет закрытие города для обнаружения наводчиков. Но работать, действительно, есть с кем.

Мер Николаева также сказал, что не понимает наводчиков, которые могут ненавидеть Украину и ее власть, но при этом убивать невинных мирных жителей.

- Есть на самом деле люди, которых я лично не понимаю. Можно ненавидеть Сенкевича, Кима, или Зеленского. Можно даже любить путина, но как можно наводить ракетные удары на свой город, где живут твои люди, соотечественники? Даже ненавидя территории независимой Украины, как можно так ненавидеть своих людей? Своих близких? Это же не так конкретно: «вот это - плохой нацист», его пришли и убили. Нет. Это же ракеты, которые убивают невинных людей.

Сенкевич заявил, что с начала полномасштабного вторжения россию в Украину погиб 121 житель Николаева.

- Это же женщины, дети, пожилые люди. И почти 600 человек были ранены, среди них есть тяжелые ранения, которые не умерли, но на всю жизнь остались калеками, понимаете? И как это может поместиться в голову человеку, который живет на этой территории и наводит сюда?

Городской голова подчеркнул, что пожизненное заключение считает справедливым наказанием для коллоборантов.

- Как за массовое убийство, это приравнивается. Это пожизненный срок, чтобы человек посидел там, пострадал за свои действия.

Напомним, что Глава Николаевской ОВА Виталий Ким объявил награду за сведения о наводчиках и корректировщиках российского огня. За сутки в ОВА предоставили почти сотню сообщений о предполагаемых коллаборантах, однако люди отказываются от гонорара.