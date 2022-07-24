На саммите первых леди собрали ₴120 миллионов на автомобили скорой помощи для Украины

По инициативе первой леди Украины Елены Зеленской 23 июля состоялся второй саммит первых леди и джентльменов. Главной целью мероприятия стало обсуждение послевоенного будущего нашей страны и мира, а также сбор средств на автомобили скорой медицинской помощи для Украины.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента.

Второй Саммит первых леди и джентльменов призван в очередной раз привлечь внимание мирового сообщества к полномасштабной войне в Украине. В ОП добавили, что главной темой мероприятия стал человек, потому что именно сохранение и восстановление человеческого капитала является залогом успешного восстановления страны.

«Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине самой высокой ценностью. Так утверждает наша Конституция. Так всегда было, и никто не отнимет эту ценность – каждый день утверждают наши воины на поле боя, медики, принимая роды в подвалах, волонтеры, вывозя пожилых людей из-под обстрелов», – отметила Елена Зеленская.

В преддверии Саммита, 21 июля, был запущен сбор средств на автомобили скорой медицинской помощи типа С.

«Сколько нам нужно реанимобилей? На сегодняшний день, по оценкам, несколько сотен. Достаточно ли этого? Не уверена. Война не кончается. Реанимобили спасают людей под обстрелами, вывозят раненых дорогами, разбитыми снарядами. Врачи рискуют своей жизнью и вместе с автомобилями фактически становятся участниками боевых действий», – рассказала первая леди.

Такие автомобили оборудованы всем необходимым, чтобы доставить в больницу тяжелораненых: кислородными баллонами, кардиомониторами и дефибрилляторами, электрокардиографами и аппаратами искусственной вентиляции легких. Приблизительная стоимость одного такого автомобиля – 100 тысяч евро. Такие скорые могут двигаться даже по бездорожью.

По предварительным подсчетам, к моменту завершения Саммита общая сумма сборов составила почти 120 млн грн. Сбор продолжается через фандрейзинговую платформу United24.

Саммит состоялся в формате телемоста между пятью странами. Главная студия была размещена в Киеве, на территории Национального заповедника «София Киевская», четыре других – в Варшаве, Брюсселе, Вашингтоне и Лондоне.

В мероприятии приняли участие 23 первых леди, в том числе Австрии, Белиза, Бельгии, Греции, Израиля, Эквадора, Исландии, Испании, Канады, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Польши, Сербии, США, Турции, Франции, ФРГ, Черногории, а также Наследственная Принцесса Лихтенштейна и супруга Президента Европейского совета.

«Среди более пятидесяти приглашенных спикеров – Президент Республики Польша Анджей Дуда, Президент Европейского совета Шарль Мишель, Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, исполнительный директор ООН Женщины Сима Бахус, Еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности продуктов питания Стелла Кириакидес, государственный Великобритании Лиз Трасс, вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, футболист, посол доброй воли ЮНИСЕФ Дэвид Бекхэм, теннисистка, посла U24 Элина Свитолина, актеры Ричард Гир, Эштон Катчер, Лив Шрайбер и многие другие. Модераторами Саммита стали всемирно известный телеведущий и журналист Пирс Морган и украинская телеведущая Анна Гомонай», - добавили в сообщении.

Кроме того, На Саммите певица Элли Голдинг и Дмитрий Шуров совместно исполнили песню «Ой у лузі червона калина»

Мероприятие транслировалось более чем в 20 странах мира, в частности в Великобритании, Японии, Латвии, Литве, Италии, Австрии, Малайзии, Бельгии, Испании, Нигерии, ЮАР, Польше, Турции, Германии, США, Венгрии, Кипре, Ливане и Северной Македонии.