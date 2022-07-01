В Украине с 24 июля вступят в силу новые правила получения водительского удостоверения

С сегодняшнего дня, воскресенья 24 июля, украинцы будут получать водительское удостоверение по новым правилам.

Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД.

В первую очередь желающим необходимо пройти теоретическую подготовку в автошколе и сдать экзамен в сервисном центре МВД.

При этом теоретическое и практическое обучение, а также экзамены по их итогам будут полностью разделены.

Теперь для получения водительского удостоверения необходимо:

- пройти теоретическую подготовку в автошколе;

- сдать экзамен по теории в сервисном центре МВД;

- пройти практическую подготовку в автошколе;

- сдать внутренний практический экзамен в автошколе;

- сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.

Кроме того, для будущих водителей теперь будет доступна функция смены автошколы после первого этапа обучения. Таким образом, сдать экзамен по теоретической части можно будет в одной автошколе, а пройти практическую подготовку в другой.

Свидетельство, которое получит украинец после сдачи теоретической части, будет действовать год. За это время можно будет обратиться в автошколу для практической подготовки. После сдачи внутреннего практического экзамена приходить на практический экзамен в МВД можно в течение двух лет.

Все начавшие обучение в автошколе до 24 июля будут получать водительское удостоверение по старым правилам: у них будет единственный экзамен по теории и практике в автошколе и еще один комплексный экзамен – в сервисном центре МВД.