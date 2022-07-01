В Украине с 24 июля вступят в силу новые правила получения водительского удостоверения

С сегодняшнего дня, воскресенья 24 июля, украинцы будут получать водительское удостоверение по новым правилам.
Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД.
В первую очередь желающим необходимо пройти теоретическую подготовку в автошколе и сдать экзамен в сервисном центре МВД.
При этом теоретическое и практическое обучение, а также экзамены по их итогам будут полностью разделены.
Теперь для получения водительского удостоверения необходимо:
- пройти теоретическую подготовку в автошколе;
- сдать экзамен по теории в сервисном центре МВД;
- пройти практическую подготовку в автошколе;
- сдать внутренний практический экзамен в автошколе;
- сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.
Кроме того, для будущих водителей теперь будет доступна функция смены автошколы после первого этапа обучения. Таким образом, сдать экзамен по теоретической части можно будет в одной автошколе, а пройти практическую подготовку в другой.
Свидетельство, которое получит украинец после сдачи теоретической части, будет действовать год. За это время можно будет обратиться в автошколу для практической подготовки. После сдачи внутреннего практического экзамена приходить на практический экзамен в МВД можно в течение двух лет.
Все начавшие обучение в автошколе до 24 июля будут получать водительское удостоверение по старым правилам: у них будет единственный экзамен по теории и практике в автошколе и еще один комплексный экзамен – в сервисном центре МВД.