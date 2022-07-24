С 28 июля в продажу запустят марку «Добрый вечер, мы из Украины»

«Укрпочта» с 28 июля вводит в обращение новую почтовую марку «Добрый вечер, мы из Украины».

Об этом сообщила пресс-служба национального почтового оператора.

«Выпуск «Доброго вечера, мы из Украины» появится в продаже уже 28 июля. А вместе с ним — тематический мерч, который дополнит нашу патриотическую серию», - говорится в сообщении.

Отмечается, что марка будет выпущена тиражом в 5 миллионов экземпляров, и будут действовать определенные ограничения на продажу.

Напомним, что 28 июня Укрпочта запустила в продажу марку «Українська мрія».