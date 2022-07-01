Гражданская авиация рф принимает участие в войне против Украины

К российской военной агрессии против Украины привлечены летчики и авиационный персонал российских государственных авиакомпаний, действующих в структуре министерства обороны рф.

Об этом сообщает ГУР МОУ.

В частности, экипажи самолетов Ан-124-100 и Ил-76 МД неоднократно осуществляли перевозку личного состава, вооружения и военной техники для участия в войне против Украины.

При этом, в социальных сетях и частных разговорах, летчики выражают недовольство своим участием в обеспечении боевых действий, жалуются на невозможность для себя и членов семей уехать за границу и обсуждают привлечение их к ответственности и наказание за военные преступления после неизбежного военного поражения россии.

Военная разведка Украины опубликовала список военных преступников – работников предприятия «Государственная авиакомпания «224 летный отряд» (место дислокации аэродром Мигалово).

Напомним, как самопровозглашенные «власти» на оккупированных территориях пытаются привлечь украинцев к пророссийским организациям.