В «Дії» улучшат функционал для переселенцев, чтобы они могли изменить местонахождение или сняться с учета

Министерство социальной политики и Министерство цифровой трансформации усовершенствуют функционал приложения «Дія» для внутренне перемещенных лиц.

Об этом Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщает в Facebook .

Вопрос поддержки ВПЛ обсудили участники межведомственного совещания, которое прошло под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук. На совещании обсуждали, как можно наладить своевременную выплату пособия на проживание ВПЛ и упростить подачу заявлений через «Дію». Участники совещания решили, что Министерство социальной политики и Министерство цифровой трансформации совместно усовершенствуют функционал «Дії», а именно – чтобы ВПЛ могли через это приложение сняться с учета и изменить адрес фактического места жительства при повторном перемещении.

Кроме того, ВПЛ, которые подавали заявления через «Дію» до 30 апреля и не получили справки и помощи, в случае повторной подачи документов в орган социальной защиты или Центр предоставления административных услуг смогут получить и то, и другое – с даты подачи заявления в «Дії».

Напомним, что с началом войны более 130 тысяч украинцев зарегистрировались как переселенцы .