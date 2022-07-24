ООН рассматривает более 150 обращений украинцев о изнасиловании российскими оккупантами

Прамилла Паттен После начала полномасштабного вторжения рф, ООН получила более 150 обращений по поводу случаев сексуального насилия, совершенного российской армией в Украине.

Об этом заявила спецпредставитель Генерального секретаря ООН по сексуальному насилию в условиях конфликтов Прамилла Паттен в видеообращении к участникам Второго саммита первых леди и джентльменов, сообщает «Уникформ».

«С 24 февраля ООН получила более 150 обвинений в сексуальном насилии, совершенном против женщин, детей и мужчин. Это изнасилование под дулами автоматов в присутствии членов семьи как последствия атаки Украины российскими войсками», - сказала Паттен.

Она подчеркнула, что сексуальное насилие – это преступление, о котором «хронически недостаточно» информируют, «мы видим только верхушку айсберга».

По словам спецпредставительницы Генсека ООН, это одна из самых разрушительных форм насилия, которое во время военных конфликтов совершается в основном против женщин и девушек, но также и мужчин и мальчиков.

«Это оставляет страшные шрамы на жизни отдельных людей и целого общества, это разрушает семьи, а последствия ощущаются на протяжении нескольких поколений», – констатировала Паттен.

Она отметила, что очень часто потребности женщин и девушек в ситуации военного конфликта откладываются «на потом", потому что это не ко времени.