ООН рассматривает более 150 обращений украинцев о изнасиловании российскими оккупантами

После начала полномасштабного вторжения рф, ООН получила более 150 обращений по поводу случаев сексуального насилия, совершенного российской армией в Украине.
Об этом заявила спецпредставитель Генерального секретаря ООН по сексуальному насилию в условиях конфликтов Прамилла Паттен в видеообращении к участникам Второго саммита первых леди и джентльменов, сообщает «Уникформ».
«С 24 февраля ООН получила более 150 обвинений в сексуальном насилии, совершенном против женщин, детей и мужчин. Это изнасилование под дулами автоматов в присутствии членов семьи как последствия атаки Украины российскими войсками», - сказала Паттен.
Она подчеркнула, что сексуальное насилие – это преступление, о котором «хронически недостаточно» информируют, «мы видим только верхушку айсберга».
По словам спецпредставительницы Генсека ООН, это одна из самых разрушительных форм насилия, которое во время военных конфликтов совершается в основном против женщин и девушек, но также и мужчин и мальчиков.
«Это оставляет страшные шрамы на жизни отдельных людей и целого общества, это разрушает семьи, а последствия ощущаются на протяжении нескольких поколений», – констатировала Паттен.
Она отметила, что очень часто потребности женщин и девушек в ситуации военного конфликта откладываются «на потом", потому что это не ко времени.
«Мы не можем допустить, чтобы по умолчанию и бездействию эти проблемы продолжать накапливаться. Физические и психологические аспекты у выживших у их семей и общин - это составляющие баланса. Восстановление этого баланса требует постоянной и политической воли, и выделения ресурсов на помощь семьям и жертвам этих преступлений», - резюмировала Паттен.