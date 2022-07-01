В ВСУ служат более 50 тысяч женщин - показатели большинства стран НАТО ниже

В Вооруженных силах Украины служат более 50 тысяч женщин, из них более 5 тысяч находятся сейчас на передовой.

Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр на втором международном саммите первых леди и джентльменов.

По ее словам, более 38 тысяч женщин – военнослужащие, в октябре прошлого года года их было 31 тысяча. На украинскую армию также работают гражданские работники.

«Чтобы вам была понятна динамика. У нас было два всплеска увеличения количества женщин в ВСУ: первый раз – 2014 год, второй – 2022-й. Такой характер украинской женщины – она сама заходит в Вооруженные силы и занимает там почетное место. Поэтому в целом у нас более 50 тысяч женщин в ВСУ. На передовой сегодня у нас более 5 тысяч женщин», – подчеркнула замминистра.

В Украине, по ее оценке, сегодня один из самых высоких показателей количества женщин в армии среди стран-членов НАТО. Раньше военное командование вводило ограничения на профессии в ВСУ для женщин.