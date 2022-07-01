Россияне отказываются подписывать контракты с минобороны рф, – украинская разведка

Граждане россии отказываются проходить военную службу в армии своей страны.

Об этом сообщил представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии.

«Если первые месяцы, тот же БАРС – “боевой армейский резерв страны”, как они называют, достаточно активно привлекался и мы знаем, как шли и идут формирование этих батальонов – то сейчас уже есть признаки того, что граждане россии отказываются подписывать контракты. Находящиеся в БАРСе отказываются подписывать контракты на прохождение службы, потому что они понимают – они сразу будут направлены на нашу территорию, для ведения боевых действий», – пояснил Вадим Скибицкий.

На вопрос, где в россии больше всего отказываются от подписания контрактов, представитель ГУР МО Украины отметил, что это, прежде всего, зависит от того, в каких подразделениях наибольшие потери.