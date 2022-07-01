Оккупанты в Херсоне начали охоту на патриотов и создали спецгруппы для закрашивания украинской символики

В Херсоне российские захватчики создали специальные группы, которые занимаются закрашиванием украинской символики, которая появляется благодаря движению сопротивления.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Соболевский отметил, что в Херсонской области устроили настоящую охоту на украинских патриотов, которые фактически с первых дней оккупации были вынуждены работать в формате подполья.