Оккупанты в Херсоне начали охоту на патриотов и создали спецгруппы для закрашивания украинской символики

В Херсоне российские захватчики создали специальные группы, которые занимаются закрашиванием украинской символики, которая появляется благодаря движению сопротивления.
Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
Соболевский отметил, что в Херсонской области устроили настоящую охоту на украинских патриотов, которые фактически с первых дней оккупации были вынуждены работать в формате подполья.
«Захватчикам настолько важно подавить движение сопротивления, что нанесение патриотической символики или желто-голубых лент и флагов оккупанты официально приравняли к экстремизму, объявили награду за любую информацию о патриотах, провели сотни обысков по всей области по адресам регистрации активистов и на коммунальных предприятиях. Для закрашивания украинской символики созданы специальные группы из якобы местной молодежи, которая поверх нее рисует триколоры. Вот только почему-то на фото и видеоматериалах лицо этой «местной молодежи» закрыто масками, или же съемка ведется со спины...», - написал он.