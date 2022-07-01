Глава Николаевской ОВА рассказал, как будет использовать свою популярность

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что будет использовать свою популярность во благо области.

Об этом он сказал в интервью «Преступности.НЕТ».

В ответ на вопрос, как он относится к своей неожиданной популярности, Ким заявил, что ему пока все равно. Но в будущем он будет пытаться популяризировать Николаев и область.

— Об этом не думается, время немного когда увольняется, этот вопрос уже неоднократно был. Отношусь к этому никак. Индифферентно. Буду использовать эту популярность, которую популяризировал Николаев после войны. Сейчас о Николаеве знают по всему миру, потому что это одна из линий фронта. У нас будет развитие туризма. Мы ездили, проверяли дороги, дороги мы отстроили, а туристов нет. Отношусь к этому спокойно, - сказал Ким.

Что же касается работы в Киеве, глава ОВА заявил, что пока об этом не думал.

Напомним, ранее Виталий Ким рассказал о совместной работе с генерал-майором ВСУ Дмитрием Марченко, когда он оборонял город.