В Николаеве из-под завалов одного из обстрелянных предприятий достали раненую овчарку Фани – ее хозяева потеряли дом

Из-под завалов промышленного предприятия в Николаеве волонтеры Красного Креста достали раненую собаку.

Об этом сообщает «Суспільне».

Хозяева животного потеряли дом в результате очередных обстрелов города, поэтому на передержку овчарку Фани забрал один из волонтеров. Сейчас собаке необходим уход и лечение, говорит врач-ветеринар Михаил Домбровский.

«У нее был с левой стороны косой обломочный перелом продольной тазовой кости, где мы поставили ей титановую пластину, зафиксировали место перелома, после чего ее состояние на данный момент оценивается как стабильное», — говорит ветеринар.

Сейчас Фани чувствует себя хорошо, идет на поправку. Когда ее хозяева обретут жилье, собака сможет вернуться в семью.

Напомним, во время спецоперации по освобождению острова Змеиный украинские военные спасли котенка. Его эвакуировали в Киев и назвали Змеем.