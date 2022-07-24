В Польше завершили сбор на Bayraktar для Украины – поляки собрали 4,6 миллионов евро

В Польше завершили сбор для покупки БПЛА Bayraktar для Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает польский журналист Славомир Сераковский у себя на странице в Facebook.

Полякам удалось собрать более 22 миллиона злотых (4,6 миллиона евро). В акции приняли участие более 200 тысяч человек.

Как известно, акцию анонсировали 28 июня, вдохновившись успешным сбором в Литве и Украине. Необходимые 22,5 миллионов злотых планируют собрать за 30 дней.

Напомним, в Канаде также открыли сбор средств на покупку беспилотника Bayraktar для Украины. Его хотят отправить в День независимости 24 августа.

Также напомним, в Украине стартовал «Народный Байрактар» – проект по сбору средств для покупки трех беспилотников Байрактар для нужд ВСУ, инициированный Благотворительным Фондом Сергея Притулы и блогером Игорем Лаченковым в день рождения шоумена.

Проект стартовал 22 июня, его целью было собрать за 7 дней 500 миллионов гривен для покупки трех Байрактаров. Однако 24 июня стало известно, что общая сумма сборов составила 600 миллионов гривен – проект удалось выполнить досрочно.

После этого Турецкая компания Baykar заявила, что подарит три беспилотника «Байрактар», деньги на которые были собраны во время кампании фонда Сергея Притулы «Народный Байрактар».