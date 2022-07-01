Лавров заявил о готовности рф возобновить переговоры с Украиной «по более широкому кругу вопросов»

Глава МИД россии Сергей Лавров заявил, что рф готова к переговорам с Украиной «по более широкому кругу вопросов», при этом добавил, что возобновление переговорного процесса зависит не от российской стороны.

Об этом Лавров заявил на пресс-конференции в Каире, передает «Интерфакс».

«Что касается связи этой договоренности (соглашению по вывозу украинского зерна – ред.) с другими аспектами ситуации в Украине, (...) у нас нет каких-либо предубеждений от того, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас», - сказал глава российского МИДа.

По словам Лаврова, украинские власти «начиная с президента и заканчивая многочисленными, неисчислимым количеством его советников» регулярно заявляют о том, что Украина не будет вести переговоров «пока не победит россию на поле боя». При этом российский чиновник подчеркнул, что в нежелании вести переговоры украинцам якобы «поддакивают их западные кураторы».