Лавров заявил о готовности рф возобновить переговоры с Украиной «по более широкому кругу вопросов»

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24.07.2022 19:43

Глава МИД россии Сергей Лавров заявил, что рф готова к переговорам с Украиной «по более широкому кругу вопросов», при этом добавил, что возобновление переговорного процесса зависит не от российской стороны.

Об этом Лавров заявил на пресс-конференции в Каире, передает «Интерфакс».

«Что касается связи этой договоренности (соглашению по вывозу украинского зерна – ред.) с другими аспектами ситуации в Украине, (...) у нас нет каких-либо предубеждений от того, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас», - сказал глава российского МИДа.

По словам Лаврова, украинские власти «начиная с президента и заканчивая многочисленными, неисчислимым количеством его советников» регулярно заявляют о том, что Украина не будет вести переговоров «пока не победит россию на поле боя». При этом российский чиновник подчеркнул, что в нежелании вести переговоры украинцам якобы «поддакивают их западные кураторы».

«Чем дольше они продолжают требовать от Украины воевать до победного конца, причем мы все понимаем, какой и чей конец наступит, тем больше людей будет гибнуть и тем дольше будет сохраняться нынешняя ситуация, которая не идет на пользу, прежде всего украинскому народу и украинскому государству», - пытается склонить украинцев к переговорам российский министр.

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