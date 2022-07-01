Лавров заявил о готовности рф возобновить переговоры с Украиной «по более широкому кругу вопросов»

Глава МИД россии Сергей Лавров заявил, что рф готова к переговорам с Украиной «по более широкому кругу вопросов», при этом добавил, что возобновление переговорного процесса зависит не от российской стороны.
Об этом Лавров заявил на пресс-конференции в Каире, передает «Интерфакс».
«Что касается связи этой договоренности (соглашению по вывозу украинского зерна – ред.) с другими аспектами ситуации в Украине, (...) у нас нет каких-либо предубеждений от того, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас», - сказал глава российского МИДа.
По словам Лаврова, украинские власти «начиная с президента и заканчивая многочисленными, неисчислимым количеством его советников» регулярно заявляют о том, что Украина не будет вести переговоров «пока не победит россию на поле боя». При этом российский чиновник подчеркнул, что в нежелании вести переговоры украинцам якобы «поддакивают их западные кураторы».
«Чем дольше они продолжают требовать от Украины воевать до победного конца, причем мы все понимаем, какой и чей конец наступит, тем больше людей будет гибнуть и тем дольше будет сохраняться нынешняя ситуация, которая не идет на пользу, прежде всего украинскому народу и украинскому государству», - пытается склонить украинцев к переговорам российский министр.