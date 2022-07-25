Из-за ремонтных работ некоторые николаевцы будут до 17 часов без воды

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25.07.2022 10:15

Специалисты КП «Николаевводоканал» сегодня 25 июля до 17 часов будут ремонтировать водопроводную сеть. Потому некоторые жители города будут без воды.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Без воды будут жители по:

- улицы Архитектора Старова 4д

- продолжаются ремонтные работы в Корабельном районе

– улицы Крылова 4, 8/1, 12/1.

Также сегодня работники ЖЭКа ремонтируют внутридомовую сеть. Поэтому без воды сейчас жители домов, которые расположены по:

- улицы Чкалова от 6-й до 4-й Слободской

- от 4-й Слободской до проспекта Центрального

- по проспекту Центральному от 4 до 6 Слободской.

    Фотофакт