Из-за ремонтных работ некоторые николаевцы будут до 17 часов без воды

Специалисты КП «Николаевводоканал» сегодня 25 июля до 17 часов будут ремонтировать водопроводную сеть. Потому некоторые жители города будут без воды.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Без воды будут жители по:
- улицы Архитектора Старова 4д
- продолжаются ремонтные работы в Корабельном районе
– улицы Крылова 4, 8/1, 12/1.
Также сегодня работники ЖЭКа ремонтируют внутридомовую сеть. Поэтому без воды сейчас жители домов, которые расположены по:
- улицы Чкалова от 6-й до 4-й Слободской
- от 4-й Слободской до проспекта Центрального
- по проспекту Центральному от 4 до 6 Слободской.