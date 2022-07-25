ІТ-армия за две недели заблокировала более 750 онлайн-ресурсов МИД россии

С 11 по 24 июля ІТ-армия вывела из строя более 750 российских онлайн-ресурсов. Кибератаке подверглись критически важные онлайн-ресурсам Министерства иностранных дел россии.

Об этом сообщает Минцифры .

«Чтобы защитить сайты, глава министерства Сергей Лавров вынужден был отвлечься от очередного замыливания глаз и временно скрыть сайты МИД», - говорится в сообщении.

Была парализована работа более сотни онлайн-магазинов дронов и военторгов россии. Поэтому россияне не могли заказать необходимое снаряжение для солдат-убийц, которые продолжают вести войну в Украине.

Также из-за кибератак вышли из строя телекоммуникационные услуги от Beeline и их онлайн-ресурсы. У клиентов этого оператора не было доступа к интернету.

«IT-армия продолжает сдерживать пропаганду в россии и не останавливает «профилактические» работы с российскими СМИ. За каждую российскую ракету в украинские города и каждый российский выстрел у украинцев ІТ-армия продолжает ежедневно блокировать «великую империю» крупными киберударами. Зло будет наказано на физическом и цифровом поле», - добавили в Минцифре.