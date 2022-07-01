российские госпитали не справляются с нагрузкой из-за количества раненых оккупантов - в рф проводится мобилизация медперсонала

Большое количество раненых в подразделениях ВС рф, привлеченных к ведению боевых действий в Украине, привело к переполнению военных госпиталей на территории РФ. Оказалось, что их пропускная способность не рассчитана на поток пациентов. Это делает невозможным оказание качественной медицинской помощи.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Руководство россии приняло решение о проведении мобилизации медицинского персонала, в том числе в Москве. Это касается специалистов почти всех медицинских специальностей, однако, основное внимание уделяется хирургическому персоналу. Эти мероприятия проходят без широкой огласки в СМИ и среди общественности.

Отмечается, что в дальнейшем, мобилизованных медиков планируется направлять на временно оккупированные территории Украины. В частности: в Мариуполь, Луганск и Донецк. Медицинский персонал не хирургической специальности планируется «оптимизировать» для работы в прифронтовых зонах: терапевты – в качестве ассистентов хирургов, педиатры – на должностях военных фельдшеров и так далее.

Одновременно так называемый «начальник отдела здравоохранения Бердянска», коллаборант и предатель Николай Мирошниченко, «проинспектировал» служебные квартиры медицинских работников предприятия «Бердянское территориальное медицинское объединение». По его распоряжению, покинутые квартиры медиков будут перераспределены среди медицинского персонала, который согласился на сотрудничество с оккупантами.

Также в отдельных населенных пунктах на временно оккупированных территориях Донецкой области оккупанты размещают автобусы, в которых обустроены так называемые «мобильные медицинские поликлиники». Утверждается, что их задача – прием больных среди местных жителей. Впрочем, при осмотре в таких «пунктах» больных заставляют сдавать кровь для нужд «защитников армии ДНР и воюющих в Украине российских военнослужащих».

Напомним, что россияне отказываются подписывать контракты с минобороны рф.