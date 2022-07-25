В николаевский роддом привезли два электрогенератора - они будут поддерживать жизнь преждевременно родившихся младенцев

В понедельник, 25 июля, в один из роддомов Николаева получил 2 электрогенератора Юнопс на 110 и 200 А.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Новое и мощное оборудование поможет сохранить жизнь недоношенным новорождённым.

«Теперь в случаях аварийного отключения электроэнергии операционные и родильные залы, акушерские кровати и системы поддержки обеспечения жизни преждевременно родившихся младенцев будут работать еще стабильнее и надежнее», - сказано в сообщении.

Отмечается, что генераторы были предоставлены в рамках проекта Обеспечение энергетической стабильности больниц Украины, выполняемого Управлением ООН по обслуживанию проектов в Украине (UNOPS) при поддержке Украинского Гуманитарного Фонда Ukraine Humanitarian Fund (UHF).

Напомним, что ранее три роддома города Николаева получили от ООН новые электрогенераторы для обеспечения бесперебойной работы учреждений.