Домбровская благодаря сотрудничеству с «Фундацией Дом Рональда Макдональда» помогла почти 500 николаевским семьям продуктами

прочтения: 279
25.07.2022 14:52

Гуманитарный штаб Татьяны Домбровской помог продуктами 480 семьям в Николаеве. Это стало возможным благодаря сотрудничеству общественной организации «Будущее Николаева» и благотворительного фонда «Фонд Дом Рональда МакДональда».

Об этом сообщается на странице ОО «Будущее Николаева».

Помощи получили:

- многодетные семьи - 83 продуктовых набора;
- семьи с детьми с инвалидностью - 50 наборов;
- одинокие мамы - 139 наборов;
- семьи участников боевых действий и ТРО - 50 наборов;
- Семья с детьми (до 18 лет) – 158 наборов продуктов.

«В течение почти полугода мы делаем все возможное, чтобы как можно больше николаевцев получили поддержку и будем работать дальше. Победа за нами!», - отмечает Татьяна Домбровская.

    Фотофакт