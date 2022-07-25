Домбровская благодаря сотрудничеству с «Фундацией Дом Рональда Макдональда» помогла почти 500 николаевским семьям продуктами

Гуманитарный штаб Татьяны Домбровской помог продуктами 480 семьям в Николаеве. Это стало возможным благодаря сотрудничеству общественной организации «Будущее Николаева» и благотворительного фонда «Фонд Дом Рональда МакДональда».
Об этом сообщается на странице ОО «Будущее Николаева».
Помощи получили:
- многодетные семьи - 83 продуктовых набора;
- семьи с детьми с инвалидностью - 50 наборов;
- одинокие мамы - 139 наборов;
- семьи участников боевых действий и ТРО - 50 наборов;
- Семья с детьми (до 18 лет) – 158 наборов продуктов.
«В течение почти полугода мы делаем все возможное, чтобы как можно больше николаевцев получили поддержку и будем работать дальше. Победа за нами!», - отмечает Татьяна Домбровская.