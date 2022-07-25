Домбровская благодаря сотрудничеству с «Фундацией Дом Рональда Макдональда» помогла почти 500 николаевским семьям продуктами

Гуманитарный штаб Татьяны Домбровской помог продуктами 480 семьям в Николаеве. Это стало возможным благодаря сотрудничеству общественной организации «Будущее Николаева» и благотворительного фонда «Фонд Дом Рональда МакДональда».

Об этом сообщается на странице ОО «Будущее Николаева».

Помощи получили:

- многодетные семьи - 83 продуктовых набора;

- семьи с детьми с инвалидностью - 50 наборов;

- одинокие мамы - 139 наборов;

- семьи участников боевых действий и ТРО - 50 наборов;

- Семья с детьми (до 18 лет) – 158 наборов продуктов.