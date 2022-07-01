Президент наградил четырех николаевских морских пехотинцев

Четырех морпехов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Президент Украины наградил государственными наградами за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Об этом сообщается на Facebook-странице бригады морской пехоты со ссылкой на президентский указ от 22 июля №526/2022.

Капитан Османов Сейдамет Османович получил орден «За мужество» II степени.

А капитана Градинара Сергея Александровича, старшего лейтенанта Мельника Владислава Владимировича и младшего сержанта Сладкого Максима Николаевича Президент наградил медалью «Защитнику Отечества».