НАТО передаст Украине сотни комплексов против БПЛА

В НАТО анонсировали передачу Украине сотни переносных комплексов для противодействия беспилотникам.

Об этом заявил Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью изданию Kurir.

Комплексы против БПЛА - не единственное, что войдет в пакет военной помощи.

«НАТО предоставит комплексный пакет помощи, включая средства защищенной связи, горючее, медикаменты и защитные жилеты, оборудование для защиты от мин, химических и биологических угроз, а также сотни переносных противобеспилотных комплексов», - сказал Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что в долгосрочной перспективе альянс поможет Украине перейти от техники советских времен к современной технике НАТО, улучшить оперативную совместимость и еще больше укрепить украинские институты обороны и безопасности.

Напомним, что ранее Столтенберг заявил, что у НАТО нет ограничений по видам вооружений, которые можно направлять на нужды ВСУ.