Памятные монеты серии спецвыпусков «ВСУ» станут оборотными

Друзья, теперь памятные монеты спецвыпусков серии «Вооруженные Силы Украины» номиналом 10 гривен можно будет использовать во время наличных расчетов в качестве оборотных монет.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Это решение Нацбанк принял, учитывая многочисленные пожелания граждан относительно свободного обращения и повышения доступности таких монет, а также подчеркнуть ключевую роль ВСУ в защите независимости Украины.

«Оборотные памятные монеты с изображением военной символики и воинов Вооруженных Сил Украины будут ежедневно напоминать миллионам украинцев об украинских военных, которые сейчас на поле боя отстаивают право Украины на свободу», – сказал заместитель Председателя Национального банка Oleksii Shaban.

Оборотными станут следующие памятные монеты:

- Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины;

- Военно-морские Силы Вооруженных Сил Украины;

- Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины;

- Вооруженные Силы Украины;

- Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины;

- Государственная пограничная служба Украины;

- День памяти павших защитников Украины;

- Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины;

- участникам боевых действий на территории других государств;

- КрАЗ-6322 “Солдат”;

- На страже жизни (посвящается военным медикам);

- 100-летие создания Украинского военно-морского флота;

- День украинского добровольца;

- Защитникам Донецкого аэропорта.

Отмечается, что банки-дистрибьюторы больше не будут реализовывать эти монеты как нумизматической продукции.

На данный момент НБУ имеет около 5,5 миллионов монет для подкрепления банков и СИТ-компаний для кассового обслуживания ими клиентов.

В будущем планируется расширять тиражи и количество серий оборотных памятных монет и выпускать их в обращение несколько раз в год в соответствии с международной практикой.