Памятные монеты серии спецвыпусков «ВСУ» станут оборотными

Друзья, теперь памятные монеты спецвыпусков серии «Вооруженные Силы Украины» номиналом 10 гривен можно будет использовать во время наличных расчетов в качестве оборотных монет.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Это решение Нацбанк принял, учитывая многочисленные пожелания граждан относительно свободного обращения и повышения доступности таких монет, а также подчеркнуть ключевую роль ВСУ в защите независимости Украины.
«Оборотные памятные монеты с изображением военной символики и воинов Вооруженных Сил Украины будут ежедневно напоминать миллионам украинцев об украинских военных, которые сейчас на поле боя отстаивают право Украины на свободу», – сказал заместитель Председателя Национального банка Oleksii Shaban.
Оборотными станут следующие памятные монеты:
- Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины;
- Военно-морские Силы Вооруженных Сил Украины;
- Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины;
- Вооруженные Силы Украины;
- Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины;
- Государственная пограничная служба Украины;
- День памяти павших защитников Украины;
- Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины;
- участникам боевых действий на территории других государств;
- КрАЗ-6322 “Солдат”;
- На страже жизни (посвящается военным медикам);
- 100-летие создания Украинского военно-морского флота;
- День украинского добровольца;
- Защитникам Донецкого аэропорта.
Отмечается, что банки-дистрибьюторы больше не будут реализовывать эти монеты как нумизматической продукции.
На данный момент НБУ имеет около 5,5 миллионов монет для подкрепления банков и СИТ-компаний для кассового обслуживания ими клиентов.
В будущем планируется расширять тиражи и количество серий оборотных памятных монет и выпускать их в обращение несколько раз в год в соответствии с международной практикой.
«Так, в обращении будет больше оборотных монет для наличных операций (в том числе прием платежей, расчетов в торговой сети), а украинцы смогут рассчитываться новыми интересными и символическими монетами или пополнять ими свои коллекции», - добавили в сообщении.