На остановках общественного транспорта в Харькове построят укрытия

Горсовет Харькова анонсировал строительство безопасных остановок общественного транспорта, которые будут защищать людей от вражеских снарядов.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
Городской голова уточнил, что монтировать безопасные остановки общественного транспорта начнут в течение 2-3 недель
«Мы уже определили первые 25 мест, где они будут установлены в первую очередь - на самых загруженных маршрутах троллейбусов, автобусов и трамваев», - написал Терехов.
Отмечается, что это будут железобетонные конструкции, расположенные рядом с остановочными павильонами. В случае угрозы артиллерийского обстрела там можно будет укрыться и переждать воздушную тревогу.
Терехов добавил, что аналогичные укрытия есть в Израиле - они показывают себя эффективными в плане защиты от снарядов и разлета осколков
«Уверен, что с помощью таких убежищ нам удастся сохранить не одну жизнь горожан», - добавил мер Харькова.