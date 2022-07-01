В Офисе Президента объяснили, почему Зеленский уволил Демченко из СНБО

Увольнение президентом Украины Владимиром Зеленским первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслана Демченко связано с состоянием его здоровья.

Об этом сообщил спикер главы государства Сергей Никифоров, передает «Интерфакс».

По его словам, решение президента о кадровой смене первого заместителя секретаря СНБО было принято исключительно из-за состояния здоровья.

«Война мобилизовала не только нашу армию, но и всех нас, все государственные органы. Мы сейчас все работаем на грани наших возможностей. Большая физическая и моральная нагрузка. К сожалению, состояние здоровья господина Демченко не позволяет ему сейчас работать с такой нагрузкой», – сказал он.

Кроме того, Никифоров добавил, что «всю свою профессиональную и дипломатическую карьеру служил верой и правдой Украине».