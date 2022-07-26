Ганна Замазєєва: «Кожна «світла» справа - це наш крок до спільної Перемоги!»

За 5 місяців війни гуманітарний штаб Миколаївщини (БФ «Світлі справи») заснований головою Миколаївської обласної ради Ганною Замазєєвою є одним з найбільших у південному регіоні та визнаний надійним партнером для європейських та євроатлантичних партнерів.

Про це повідомляє Миколаївська обласна рада.

Співзасновниця та амбасадор БФ «Світлі справи» Ганна Замазєєва впевнена - аби досягти вершин, треба робити справи. І якщо в мирний час у нас були одні цілі – то сьогодні «світла» потребує вся Україна!

З початку вторгнення рф, БФ «Світлі справи» активно допомагає мешканцям Миколаївщини та забезпечує населення медикаментами, продуктами, дитячим харчуванням, засобами гігієни, питною водою, одягом, побутовими речами тощо. Допомогу отримують різні категорії населення.

БФ «Світлі справи» тримає на постійному контролі потреби людей, помешкання яких постраждали від ракетних ударів. Започатковано спецпроект щодо надання допомоги мешканцям 5 будинків одного з районів міста Миколаєва. Силами фонду організовано забезпечення їжею, водою, тимчасовим переселенням, ремонтом вікон, дверей, дахів тощо.

Волонтерами фонду також надається всебічна допомога військовим - екіпірування, бронежилети, взуття, медикаменти, турнікети, гаряча їжа тощо.

Спецпроект «Прихисток своїм», започаткований фондом, з початку війни, надав тимчасовий прихисток більш ніж 6300 внутрішньо переміщеним особам з окупованих територій та у зоні бойових дій. Евакуйованих приймають у спеціалізованих закладах. Забезпечують гарячим харчуванням, медичною допомогою, речами першої потреби. Дітям надається кваліфікована психологічна допомога.

Щодня керівництвом штабу проводяться безліч перемовин.

За час воєнних дій для допомоги мешканцям Миколаївщини залучено багато партнерів з усіх куточків України та світу. Відпрацьована логістика допомагає якомога швидше доставляти вантажі від гуманітарних донорів.

«Ми об’єднались задля перемоги та 24/7 працюємо на гуманітарному фронті! Зробили багато, але ми працюємо далі та готові робити ще більше!» - зазначає Ганна Замазєєва.

Деталі роботи Благодійного фонду «Світлі справи» за 150 днів боротьби.