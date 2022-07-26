россия пытается набрать наемников из стран Центральной Азии, заключенных и представителей отдаленных регионов, - ГУР

В РФ активно разворачивается кампания под лозунгом «от каждого субъекта федерации по батальону» - в ее рамках кремль обязал каждый из 85 российских регионов, включая Крым и Севастополь, сформировать и финансово простимулировать по одному новому батальону «добровольцев» для участия в войне против Украины.

Об этом сообщает Главное управление украинской разведки.

Однако, не все регионы готовы создавать подобные батальоны за счет местного населения. В частности, власти москвы формируют так называемый «мэровский полк», в который в основном набираются люди из других регионов и даже граждан стран Центральной Азии: Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан. В качестве поощрения предлагается высокая заработная плата и возможность получить гражданство рф.

«В целом РФ изменяет тактику пополнения личного состава оккупационного контингента на территории Украины. Чтобы избежать нежелательного объявления мобилизации, набор военнослужащих осуществляется через частные военные компании, росгвардию и ЛДНР», - добавили в ГУР.

Кроме того, фиксируются случаи принуждения к подписанию «контрактов» местного населения на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Также начата работа с бывшими выпускниками Челябинского Танкового училища в запасе в возрасте до 50 лет.